"Na minha casa há regras que têm de ser cumpridas", começou por dizer a voz do 'Big Brother - Duplo Impacto' ao falar aos concorrentes numa ligação em direto na tarde de sexta-feira, dia 8.

"A Teresa desrespeitou claramente as regras e por isso vão ser sancionados", continuou a voz depois de mostrar imagens onde Teresa escrevia uma mensagem no espelho em Código Morse.

Deparada com as imagens, a concorrente garantiu que esta era apenas uma mensagem para a sua família. Teresa diz ter escrito "para quem gosta de mim love you" e os nomes dos seus familiares mais próximos.

"Não sou parva, nem otária, aquilo que está ali no espelho nem se consegue ver. Ninguém conseguia ver lá em casa. De qualquer maneira eu não escrevi nenhuma mensagem", garante. "Na minha família ninguém sabe Código Morse", justificou ainda.

Teresa assume que escreveu em código, mas mostra-se muito desagradada com a sanção. "Não me vou defender de uma coisa que eu não fiz. Não me vou defender de um crime que eu não cometi", afirmou.

Apesar de Teresa se ter disponibilizado para abandonar o jogo, o 'Big Brother' optou por um castigo coletivo: "Não vão receber as compras semanais apesar de terem cumprido com sucesso a prova semanal", fez saber.

