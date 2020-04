Teresa Guilherme tem dado que falar na imprensa cor-de-rosa depois de uma alegada fonte da produtora Endemol ter revelado que a apresentadora teria sido convidada a fazer parte da nova edição do programa 'Big Brother'.

Os rumores apontavam que Teresa deixaria de ser apresentadora, uma vez que foi Cláudio Ramos o escolhido, mas passaria a apresentar um dos 'Extras' do formato.

Ainda que sem confirmar a veracidade destas informações, a comunicadora fez aumentar ainda mais os rumores ao surgir esta tarde na nova casa que a produção construiu para o 'Big Brother 2020'.

Para já, de acordo com as suas declarações, sabemos apenas que será exibida no dia de estreia uma entrevista de Teresa Guilherme a Maria Botelho Moniz.

"De visita à casa do 'Big Brother'. Recebi um convite da Endemol e da TVI, para conhecer a casa do 'Big Brother' antes de abrir as suas portas aos concorrentes. Apesar de não poder mostrar nada, garanto que está linda", contou Teresa Guilherme na legenda de um vídeo onde se mostra no jardim da casa mais vigiada do país.

Recorde-se que a nova edição de 'Big Brother' estreia já este domingo, dia 26 de abril.

