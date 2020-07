Amália Rodrigues completaria esta quinta-feira, dia 23, 100 anos de vida e, apesar de Portugal se ter despedido do ícone do fado em 1999, a sua memória prevalece viva, sendo esta data das mais acarinhadas no país. Várias figuras públicas recordam hoje a artista por via das redes sociais e Teresa Guilherme não foi exceção.

A apresentadora destacou o aniversário de Amália com uma imagem da fadista e palavras de admiração: "Hoje faria 100 anos! Sempre e para sempre única! Parabéns Amália".

O programa 'Você na TV' foi dedicado à diva do fado, com os testemunhos de vários rostos conhecidos que privaram com a Amália, nomeadamente o comediante Herman José.

