Teresa Guilherme lançou-lhes o repto e eles fizeram-lhe a vontade e aderiram em força. A ideia era alertar os portugueses para a importância de permanecerem em casa para travar o atual surto de COVID-19. "Há três semanas, lancei o desafio aos meus amigos e seguidores para, de forma divertida, ajudarem a passar esta mensagem tão importante", justifica a apresentadora de televisão, atriz e palestrante de 64 anos, autora do desafio #SairAgoraNaoInteressaNada.

"Os vídeos continuam a chegar cheios de graça e de carinho. Aqui têm a terceira versão", anunciou a artista na publicação que fez no Instagram esta manhã. "Por favor, ajudem e partilhem este vídeo", pediu ainda. Fechada em casa há várias semanas, Teresa Guilherme tem aproveitado parte do tempo para fazer diretos motivacionais nas redes sociais com vários convidados, como foi o caso de Paulo Azevedo, ator e orador que nasceu sem braços e sem pernas.