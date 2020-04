Luciana Abreu reencontrou o amor. A atriz e cantora de 34 anos e o novo namorado ainda não vivem juntos mas, de acordo com a edição desta semana da revista TV Guia, já nas bancas, ele visita-a todos os dias. Segundo a publicação, o novo namorado da artista "chama-se Tiago Signatus e trabalha num alto cargo de uma conhecida marca de pastas de dentes". "O casal tem sido visto regularmente na zona onde a atriz agora mora, em São João do Estoril", informa.

Depois de ter vendido a casa onde residiu durante quatro anos, em Alcabideche, que chegou a partilhar com o ex-marido, Daniel Souza, Luciana Abreu mudou-se recentemente para uma área mais povoada. "Eles são muito discretos. Não fazem nada que dê nas vistas. Mas vê-se que a Luciana está apaixoonada por ele. Na padaria, por exemplo, está sempre muito perto dele e, às vezes, dá-lhe a mão", confidenciou uma testemunha à revista TV Guia.

Ainda de acordo com a publicação, o romance tem menos de três meses e, muitas vezes, para resguardar as quatro filhas, a atriz desce do novo apartamento para se encontrar com o namorado no carro. Apesar dos dois divórcios mediáticos, a atriz da telenovela da SIC "Terra brava" nunca desistiu do amor. "A minha vida há de continuar. Por que é que não hei de ter novamente alguém? Pode vir a acontecer. Não estou morta", desabafou recentemente numa entrevista.