Fátima Lopes foi durante as suas férias confrontada com o rumor de que o seu programa nas tardes da TVI poderá terminar em breve, fazendo parte das mudanças que vão acontecer na estação com o regresso de Cristina Ferreira.

No dia em que regressou à antena, terminadas as suas férias no Douro, Fátima resolveu nas suas redes sociais partilhar uma reflexão que poderá ser a sua resposta a toda a especulação.

Trata-se de um poema de Miguel Torga, que fala sobre recomeçar "sem angústia e sem pressa".

Veja abaixo as palavras que inspiraram a apresentadora:

Leia Também: Setembro é hoje! Revelado nome e teaser do programa de Cristina Ferreira