Kevin Hart celebrou mais um ano de vida no dia 6 de julho, data que foi destacada na página de Instagram do ator e comediante.

Feliz e grato por mais um aniversário, o artista publicou uma fotografia em que aparece com um rasgado sorrido no rosto e afirmou que "tem sorte de estar vivo".

"Tão abençoado e tão agradecido por fazer 41 anos... Tenho sorte de estar vivo", começou por escrever na legenda da imagem que foi captada durante um passeio de barco.

Antes de terminar, fez questão de salientar o quanto está feliz e que irá viver sempre os seus dias com "o mais alto nível de respeito e apreço". "Deus é ótimo!!! Obrigado... Feliz aniversário para mim", rematou.

Palavras que chegam depois de um ano agitado. Recorde-se que em setembro do ano passado o ator e comediante sofreu um aparatoso acidente que o deixou com uma "grande lesão nas costas", tendo sido, na altura, operado e feito fisioterapia.

Veja na galeria outras imagens que Kevin Hart publicou no Instagram, captadas durante o passeio de barco, e que mostram os festejos do aniversário. Entre as imagens podemos ver ainda a mulher do artista, Eniko Parrish, que está grávida pela segunda vez.

O casal já tem um filho em comum, Kenzo, de dois anos. O ator é também pai de Heaven, de 15 anos, e Hendrix, de 12, da relação anterior com Torrei Hart.

