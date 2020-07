Sylvester Stallone celebrou esta segunda-feira, dia 6, o seu 74.º aniversário. Uma data especial que a mulher do ator, a modelo Jennifer Flavin, de 51 anos, não deixou passar em branco.

Jennifer presenteou o marido, com quem é casada desde 1997, com uma declaração de amor pública partilhada nas suas redes sociais.

"Feliz aniversário ao amor da minha vida. O meu melhor amigo para sempre", escreveu a mulher do ator na legenda de um conjunto de fotografias que marcam a história de amor de ambos.

O casal, recorde-se, tem três filhas em comum: Sophia, de 23 anos, Sistine, de 22, e Scarlet, de 18. Stallone é ainda pai de dois outros filhos, fruto do casamento com a fotógrafa Sasha Czack, com quem foi casado de 1974 a 1985: Seargeoh, de 41 anos, e Sage, que morreu em 2012, com apenas 36 anos.

