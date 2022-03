Foi através das stories da sua página de Instagram que Diogo Valsassina revelou que recebeu já várias mensagens com perguntas e dúvidas sobre o transplante capilar a que se submeteu.

"Tenho recebido várias mensagens sobre o implante capilar que fiz e, apesar de ter respondido a algumas perguntas e dúvidas, não consegui responder a tudo", começou por dizer numa publicação que fez esta sexta-feira, 11 de março, onde promete tirar dúvidas e responder a questões com a médica que está a acompanhá-lo.

"Mas hoje tenho consulta e como vou estar com a doutora, lembrei-me de fazer um direto num instante para quem quiser poder tirar as dúvidas que tem com alguém que realmente sabe do que fala. Portanto, por volta das 15h30 se quiserem e tiverem perguntas é só vir aqui. Até logo", anunciou.

© Instagram

Leia Também: Ciberataque à Vodafone? Diogo Valsassina faz piada e responde a seguidor