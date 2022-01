Têm sido dias de trabalho intenso para para Catarina Furtado, que iniciou as gravações de uma nova edição do 'The Voice Kids' e tem visto a sua agenda bastante preenchida.

Neste sentido, a apresentadora do formato decidiu tirar o dia desta quinta-feira para cuidar de si e assinalou a pequena 'pausa' nas redes sociais.

"Isto para dizer que tenho o corpo dorido de dias inteiros a gravar o The Voice Kids, que hoje vou cuidar de mim (e dos mails que estão em atraso!), mimar os meus e inspirar-me nas crianças e adolescentes que temos conhecido na edição que aí vem: no seu talento e na sua capacidade de viver um dia mágico com toda a pujança", escreveu.

