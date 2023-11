A saúde mental é um dos temas que tem estado na ordem do dia. A sua importância tem sido realçada por muitas personalidades, inclusive por Inês Gutierrez que fez uma partilha em tom de reflexão na sua página de Instagram.

"Posso tentar ser a minha melhor versão, mas o meu foco está em ser sempre fiel à minha essência. Acho que este é o segredo de uma vida mais feliz", nota.

"Conseguirmos estar tranquilos com aquilo que queremos, dizemos, sentimos... Permitirmo-nos ser autênticos traz-nos tranquilidade porque deitamos para fora o que temos que deitar, definimos os limites que precisamos de definir para nos sentirmos respeitados, as relações tornam-se mais leves, deitamo-nos à noite de consciência totalmente tranquila, tornamo-nos mais tolerantes com a diferença do outro e, acima de tudo, o nosso dia a dia ganha outra qualidade", aponta ainda.

"Tenho falado muito sobre isto na minha psicoterapia e tem mudado a minha perspetiva sobre muita coisa", escreve, por fim.

