Inês Gutierrez esteve a responder a algumas questões dos seguidores nas redes sociais. Depois de ter falado sobre o imprevisto que a levou a falhar a gala dos Globos de Ouro, a apresentadora abordou o seu afastamento da televisão.

Inês destacou que consegue matar saudades da 'caixa mágica' com as presenças que faz pontualmente, mas acrescentou a vontade de ter um novo projeto.

"Sentir falta da televisão propriamente dita diria que não, porque felizmente continuo a visitá-la esporadicamente em alguns programas a que tenho ido como convidada e aí mato sempre as saudades... Sinto falta, sim, de um projeto em televisão que me desafie, algo que tenha a ver comigo e que me faça crescer profissionalmente", fez notar.

Vale lembrar que Inês Gutierrez abandonou a TVI, por decisão própria, em setembro do ano passado.



© Instagram/Inês Gutierrez

