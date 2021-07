"Tenho chorado muito. Dá-me vontade de chorar por tudo. Cansada. Exausta". Foram estas as palavras de Gisela João que prenderam a atenção dos seus seguidores na noite desta terça-feira. A fadista, de 37 anos, abriu o coração num longo desabafo sobre os dias difíceis que tem enfrentado.

"Cansada de não saber do amanhã. Cansada de ter de tomar decisões a toda a hora. Cansada de ser adulta. Cansada de ser consciente. Sinto-me velha. Esgotada", continuou.

A artista contou ainda que se encontra doente e que a privação de sono tem contribuído para que se sinta mais fragilizada. "Fiquei doente, colada na cama. Fui pôr baton para arrebitar. Não durmo bem há uns tempos. Tenho ciúmes de quem dorme bem".

Antes de terminar, Gisela João lamentou profundamente a situação que as profissões ligadas ao setor da cultura enfrentam atualmente e em como é desgastante fazer frente ao desânimo.

"Uma amiga, que trabalha no meio, outro dia dizia: 'Estou cansada, exausta, cansada de tentar e perceber que é tão fácil mandarem-nos à merda'. A quem trabalha no sector cultural, do espetáculo, dos bailes ou lá como lhe queiram chamar que eu própria já questiono o nosso papel aqui. A mim também me apetece mandar à merda muita coisa, não posso. Por outro lado, apetece-me beijar o público todo, que esse não nos larga, não se esquece de nós. Hoje vesti-me de preto a lembrar a malta deste meio, esse meio artístico onde circulo meia perdida e onde ultimamente me sinto fantoche", rematou.

