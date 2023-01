Cristina Ferreira esteve esta segunda-feira, dia 9 de janeiro, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10'. A apresentadora começou por falar do programa 'Triângulo', cujas inscrições já abriram, abordando depois o evento 'Cristina Talks' que acontece já no próximo sábado.

Foi aí que a apresentadora, emocionada, falou sobre o que tem vivido nos últimos anos, altura em que decidiu regressar à TVI para assumir a direção de Entretenimento do canal.

"Tenho calado muita coisa. Não é com medo, é porque é quase impossível estar aqui - [...] estar em cargos desta natureza quando há sempre pessoas que estão a tentar atirar-te para fora é muito difícil", fez notar Cristina.

"Lamento que isto aconteça, mas hoje em dia não posso deixar que me vejam o brilho no ar", atirou Cristina em lágrimas, referindo que houve uma mudança na sua postura recentemente.

A apresentadora voltou a garantir que não se arrepende da decisão de deixar a SIC e deixa ainda uma promessa: "Não vou estar nunca mais, em momento nenhum da minha vida, num sítio onde não esteja bem, num sítio em que a felicidade não seja o que mais existe desde que acordo".

"Nunca ia estar bem comigo se não tivesse aceitado este desafio", completou Cristina Ferreira.

