Liliana Aguiar voltou a mostrar novas fotografias do filho mais velho, o jovem adolescente Miguel Ângelo.

As imagens foram captadas durante um evento da agência de moda Face Models, revelando o lado mais fotogénico de Miguel.

Numa das partilhas, a empresária e antiga modelo ainda brincou o facto de os dois parecerem irmãos.

Liliana Aguiar, de 42 anos, é ainda mãe de dois outros rapazes. Salvador, fruto do namoro com José Carlos Pereira, e Santiago, resultado do seu atual casamento.

