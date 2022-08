Liliana Aguiar é uma mãe muito orgulhosa e, por isso, hoje partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma raríssima fotografia na qual posa com o filho mais velho.

"Apresento-vos o meu filho mais velho. Paguei-lhe para ele aparecer neste post! Mas valeu a pena, para que vocês conheçam o meu primeiro amor.

O meu melhor amigo, companheiro de uma longa vida. Com o olhar falamos um com o outro. Tenho um filho maravilhoso com um coração genuíno, com uma enorme bondade, é um irmão cuidadoso enfim… já não consigo escrever mais porque, são muitas as qualidades .

AMO-TE. Obrigada por seres tão bom para mim, por nunca me julgares e sempre me amares", afirmou a figura pública.

De recordar que Miguel Ângelo, de 16 anos, é fruto da relação anterior com Miguel Ângelo Tavares. Liliana é ainda mãe de Salvador, de cinco anos, que nasceu do relacionamento com José Carlos Pereira e do pequeno Santiago, de três anos, do atual casamento com Francisco Nunes.