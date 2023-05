A TVI e a produção de 'Morangos com Açúcar', da TVI, presentearam os seguidores do Instagram com imagens únicas captadas esta terça-feira, 16 de maio, nos bastidores da série 'Morangos com Açúcar'.

O vídeo em questão mostra Madalena Aragão, protagonista da trama, e Mafalda Peres, que fará de filha de Soraia (personagem de Rita Pereira), a revelarem os seus dotes para o canto num dueto improvável mas que promete fazer sucesso.

As imagens, agora disponíveis na galeria, foram captadas "no intervalo do almoço".