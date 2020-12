A música que Sara Carreira cantou com o pai, em 2012, no palco da Altice Arena, tem sido este domingo recordada pelos internautas pelo emotividade do significado. 'Hoje, Menina, amanhã, uma Mulher' foi o tema que Tony Carreira dedicou à filha na altura e que agora ganhou outro simbolismo.

Na música em que Tony apelida a filha de "anjinho", há versos que, apesar de inicialmente aludirem ao crescimento de um filho na perspetiva de um pai, hoje parecem ter adquirido outro significado: "Mas quando fores embora | Contigo também vai | O coração de um pai".

"Eu sei que vamos estar 'pra sempre juntos | E a nossa despedida | Não quer dizer adeus | E quando precisares de mim eu juro | Juro por Deus, juro por Deus | Onde estiveres também estou eu", escreveu ainda Tony Carreira para, na altura, dedicar à filha.

Sara Carreira tinha apenas 12 anos quando subiu, pela primeira vez, com o pai ao palco. Mais tarde, em 2018, foi ao lado de David que cantou a música 'Gosto de Ti'. No mesmo ano, Tony Carreira assinalou 30 anos de carreira e os três filhos subiram ao palco do Altice Arena para cantarem com o pai o tema 'Sonhos de Menino'.

