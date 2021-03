Inspirada pelo Dia Mundial do Sonho, que se celebra a 25 de setembro, e pela necessidade de contrariar a fase menos boa que o mundo vive, Júlia Pinheiro lançou o 'Não há idade para o Sonho'.

Um projeto que ganhou vida em setembro do ano passado, no blogue 'Júlia', que tem como objetivo "concretizar um sonho concreto que faça a diferença na vida dos portugueses com 40 ou mais anos".

De acordo com um comunicado enviado às redações, as participações foram feitas de 14 a 19 de setembro, e o vencedor foi anunciado no dia 25 do mesmo mês.

Um projeto que superou as espectativas. Júlia recebeu "centenas de emails com" e, desde setembro do ano passado, "um sonho é concretizado por mês e divulgado no blogue 'Júlia'".

“Tem sido muito gratificante fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente nesta altura tão complicada que vivemos. Estes ‘sonhos’ são apenas o ‘empurrão’ que às vezes falta na vida para continuar a prosseguir caminho com energias renovadas. E desse ponto de vista, julgo que a iniciativa tem cumprido a sua missão”, disse a apresentadora da SIC.

Na mesma nota, foram destacados alguns dos sonhos concretizados pela ação 'Não há idade para o Sonho':

"Carlos Valente, um homem de 60 anos, estava prestes a ficar sem o seu negócio de venda de peixe pelas aldeias, quando a carrinha avariou de vez. A filha escreveu, em segredo, com o desejo de ajudar o pai e evitar a reforma antecipada de um homem habituado a trabalhar a vida inteira. Sonho: Carlos já tem uma carrinha.

Vítor Cunha, 42 anos, cuidador da mãe que depende de ventilação e oxigénio para viver, sempre adiou a carta de condução por motivos financeiros. Mas as quantias astronómicas que tem pago em táxis para transportar a mãe para o hospital fez com que tentasse a sua sorte e enviasse um email à apresentadora de televisão. Sonho: Vítor já está a tirar a carta de condução.

Patrícia Dias, 41 anos, enfermeira em Abrantes, tem vivido situações muito complicadas. Sente que supera as dificuldades graças ao apoio do marido, “um homem maravilhoso”, atento e com quem divide as tarefas e os melhores e menos bons momentos. Foi por isso que se candidatou à iniciativa: para poder retribuir tamanha felicidade que o marido trouxe à sua vida e oferecer-lhe o tão desejado curso de fotografia. Sonho: O curso vai acontecer após o confinamento".

