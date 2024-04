Catarina Miranda voltou a mexer com a casa do 'Big Brother'. A concorrente está a ser alvo de duras críticas por parte dos telespectadores do reality show da TVI pelo facto de ter 'rezado' no tapete de Daniela Ventura, conforme poderá ver aqui.

Na visão de diversos internautas, Miranda deveria ser punida - e mesmo expulsa - pelo facto de ter desrespeitado a religião muçulmana.

"O que aconteceu hoje com a Miranda foi grave. O Hélder foi expulso por fazer a saudação nazi. Espero que sancionem a Miranda e que seja expulsa. Ela gozou com uma religião", notou-se no Instagram do 'Big Brother'.

"Vão fechar os olhos a Miranda novamente? Voltar a nomear diretamente? Ela merece ser expulsa pelo que fez", notou outro.

"Passem sim as imagens da Miranda a gozar e a desrespeitar toda a comunidade muçulmana! E de preferencia sancionem a concorrente e não ignorem a situação, como de costume!", lê-se igualmente.

