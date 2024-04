O amor anda no ar no 'Big Brother'! Conforme foi revelado nas redes sociais do reality show, já aconteceu o "primeiro beijo" dentro da casa mais vigiada do país.

"O primeiro beijo do 'Big Brother 2024' já aconteceu! Quem serão os protagonistas? Não perca todas as imagens hoje, a partir das 18h", lê-se na partilha.

Vários seguidores comentaram a publicação, notando que se tratava de Carolina e João.

