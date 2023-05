Taylor Swift voltou a ser vista com Matty Healy, desta vez quando saiam do estúdio The Electric Lady, em Nova Iorque, na terça-feira, dia 16 de maio.

Além do facto de estar novamente com Matty, que tudo indica que seja o seu novo namorado, o que também não passou despercebido foi a mala castanha que usou.

Trata-se de uma peça que custa mais de mil euros da Tod's.

Veja abaixo:

