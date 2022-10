Taylor Swift descreveu de forma hilariante um casting que fez em 2012, para a adaptação em cinema do musical ‘Les Miserables’, no qual contracenou com Eddie Redmayne, um dos seus atores preferidos.

A artista começa por explicar que apesar de ter feito provas para dois papéis, a verdade é que percebeu logo que não ficaria com nenhum deles, uma vez que a sua voz não se adequava.

Ainda assim, a cantora, de 32 anos, aceitou fazer um casting com Redmayne em Londres.

“Esta é uma experiência que não voltarei a ter na minha vida”, pensou Taylor à época.

Quando chegou a Londres, os produtores do filme decidiram que Swift tinha de se caracterizar com um traje típico do século XIX, que incluía pintar os dentes de castanho.

“Fiquei do género, ‘vocês vão me caracterizar depois de conhecer o Eddie Redmayne, certo?'. Mas não, fizeram com que eu parecesse moribunda, foi um pesadelo”, descreveu a cantora entre gargalhadas.

“Quando conheci o Eddie nem abri a boca para falar!”, confessou.

Por seu turno, Redmayne estava preocupado com o seu hálito, uma vez que tinha comido pão de alho naquele dia.

“Estavas a chorar e eu pensei que era por causa de mim, de como eu estava”, completa Taylor.

