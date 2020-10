Tatiana Valério, concorrente da primeira edição de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', resolveu sete meses após o nascimento da filha tornar pública a identidade do pai da menina.

Tatiana, que chegou a namorar com o agricultor João Menezes, também ele concorrente programa da SIC, apaixonou-se por Joaquim depois de o ter conhecido durante as gravações de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor'. O alentejano que conquistou o seu coração era, segundo consta, amigo de João Menezes.

"Como sabem nunca falei sobre este assunto mas diferentes fases da vida pedem diferentes posturas. Já não é segredo para ninguém que conheci o meu namorado, o pai da Maria e consequentemente, como carinhosamente lhe chamo nos dias em que estamos chateados, 'gajo que vive cá em casa', durante as gravações do programa. O mamífero tem nome, Joaquim", começa por escrever a empresária, que agora decidiu pela primeira vez partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde surge ao lado da filha e do namorado.

"Nunca me senti na necessidade de o esconder nem na obrigação de o mostrar, mas, com todo o reboliço do programa e da gravidez, tomei (tomámos) a decisão de o resguardar. Até porque ele é besta brava do campo e de uma sensibilidade extrema a este tipo de questões... nao fosse o diabo fazer das suas. É agricultor (mas daqueles a sério), é alentejano (daqueles que todas as coisas são 'dum cabrão'), e arrepende-se até hoje do dia em que me conheceu (azar!)", acrescenta, dando a conhecer um pouco mais sobre aquele que é o homem da sua vida.

Há, contudo, um outro motivo para que Tatiana Valério tenha decidido agora tornar pública a identidade de Joaquim. O casal acaba de comprar uma propriedade no Alqueva, onde vão agora viver com a filha e construir um projeto ligado à agricultura.

"Fizemos todo o percurso ao contrário, e cada vez que olho para a nossa filha penso sempre 'e que bem feito que ficou, meu deus'. Não sei se somos uma família normal, somos imperfeitos, estamos a aprender a ser pais e todos os dias aprendemos a viver juntos. Eu pessoalmente acho-me super madura sempre que chego ao fim do dia e ele ainda respira. Vão passar a vê-lo mais vezes por aqui, pronto", completou.

E agora, a tão desejada fotografia:

