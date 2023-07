Tatiana Boa Nova viveu uma das maiores aventuras da sua vida quando regressou aos reality show no ano passado, em 2022, enquanto concorrente do 'Big Brother 2022'.

O formato está a ser repetido no TVI Reality, facto que a própria evidenciou na stories da sua página de Instagram.

"Socorro, quero dormir, mas não consigo parar de ver isto! No fundo sei que me faz mal, mas aquela casa não sai de dentro do meu coração. Que mistura de sentimentos que remexem o meu cérebro. Tanta coisa aconteceu naquela altura, tanto se falou... o melhor de tudo? Ter tido a oportunidade de matar saudades da minha Voz e conhecer pessoas que me surpreenderam muito", nota.



© Instagram - Tatiana Boa Nova

Recorde-se que Tatiana e o marido, Ruben Boa Nova, ficaram conhecidos do público após participarem na 'Casa dos Segredos 3'.