Tata Werneck mostrou-se indignada com uma notícia que dava conta de uma crise no seu casamento com Rafael Vitti.

No Twitter, a apresentadora partilhou a peça em causa e atirou: "Fonte: meu c*".

Tata e Rafael começaram a namorar em 2017 e o casamento aconteceu dois anos depois. O casal tem ainda uma filha, a pequena Clara Maria, de três anos.

Veja abaixo a publicação feita por Tata Werneck no Twitter.

