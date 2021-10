Três meses depois de dizer 'sim', Taryn Manning volta a juntar-se ao clube das solteiras.

De acordo com a imprensa internacional, o namoro da atriz de 'Orange is the New Black' e da cantora Anne Cline chegou ao fim.

Uma fonte da revista Us Weekly contou que Taryn apenas aceitou o pedido de casamento porque a companheira lhe pediu a mão num bar cheio de gente, durante um concerto em Panama City, na Florida.

Com isto, deduz-se que a relação há muito que atravessava um período conturbado...

