Tanya sempre teve namorados até aos 20 anos, mas entre os 21 e os 22 percebeu que queria "conhecer outro lado". Aos 23 interessou-se por uma outra mulher e redescobriu a sua sexualidade.

"Namorei com essa rapariga, depois ainda estive com outro rapaz, porque eu gosto de pessoas", contou a cantora das Tayti esta quinta-feira, dia 31, numa entrevista intimista a Manuel Luís Goucha.

Questionada pelo apresentador sobre qual a reação da família ao saber que se relaciona com mulheres, a cantora recordou os momentos em que, em ocasiões distintas, contou a verdade aos pais.

A mãe de Tanya "ficou um bocadinho estupefacta" ao início e pediu-lhe para não contar ao pai porque este poderia não reagir muito bem, mas a artista acabou por fazê-lo pouco depois.

"Disse-lhe, virei-lhe as costas e vim-me embora com vergonha", recorda, assumindo que teve medo de uma reação negativa... que nunca chegou a acontecer.

"Entretanto, ele liga-me no dia seguinte para falar comigo e as únicas palavras que disse foram: primeiro o pai ama-te e segundo tu podes amar quem tu quiseres", conta, sem conseguir esconder a emoção.

A cantora lembra que o pai quis apenas saber se ela estava feliz e lembrar-lhe que a amava "muito e incondicionalmente".

Ainda nesta entrevista, Tanya recordou com enorme tristeza o dia da morte do pai. Uma perda com a qual, assume, ainda está a aprender a lidar.

