Comemora-se este domingo, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, data que várias figuras públicas já fizeram questão de destacar nas redes sociais. Entre as muitas caras conhecidas destacamos a mensagem que Fanny Rodrigues deixou na sua página do Instagram, onde apela: "refletirmos (ainda) mais sobre os verdadeiros ideais".

"Dia da Mulher. O que quer dizer ao certo não é?! Quando por aí se vê, tanta mulher a ser maltratada e a maltratar. Quando vivemos 'no filtro' da #womanpower... Que o Dia da Mulher, sirva para refletirmos (ainda) mais sobre os verdadeiros ideais e no que todas nós temos de melhorar. A relação entre nós (mulheres)! Começa com uma desconhecia e pode acabar com a mulher que mais amamos", começou por dizer a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

"O bom dia minha querida, ou estás tão gira hoje! Quantos elogios já deixaste no teu mais profundo eu?! Ser mulher, não é só ter a menstruação, ser mulher, não é só dar a luz. Nem (só) amar o seu companheiro/a! Ser mulher é muito mais que isso. Deixo-vos três imagens. A 1.º sem rosto, por todas as mulheres! A 2.º pelas três que eu mais amo e as poucas que são realmente importantes para mim! E a 3.º por mim! Que sou uma Mulher do car*****", acrescentou.

