Tânia Ribas de Oliveira usou a sua conta de Instagram para fazer uma homenagem ao Padre Vítor Feytor Pinto, que morreu hoje, 6 de outubro, aos 89 anos de idade.

"Esteve durante anos ligado à Paróquia do Campo Grande, no Patriarcado de Lisboa", começa por dizer.

"Os meus avós eram seus amigos pessoais, todos os domingos iam à Igreja do Campo Grande para o ouvir. Esteve presente em muitos dos mais importantes momentos da nossa família: na celebração dos 50 anos de casamento dos meus avós, na celebração do meu casamento, na despedida do meu avô", evidencia, mostrando a grande ligação que tinha ao pároco.

"Morreu hoje, aos 89 anos, um homem da palavra e da ação social. Um amigo da minha família", termina.

