Tânia Ribas de Oliveira anunciou, esta quarta-feira, o vencedor do passatempo que se destinava a oferecer uma semana de férias a uma família portuguesa.

Um passatempo que decorreu na última semana de agosto e que foi realizado em conjunto com o Grupo Nau Hotels & Resorts.

Os vencedores foi a família '5diasparaofimdesemana', que foram considerados os que partilharam a imagem e texto mais originais das suas férias deste ano, numa caravana.

"A família vencedora está radiante e 'em êxtase' com o prémio e os filhos já fazem perguntas, em tom de brincadeira, como 'Mãe, no hotel para onde vamos também fazem bacalhau à bras com azeitonas?'", adianta ainda uma nota enviada às redações.

Veja ainda na publicação abaixo o momento em que Tânia Ribas anunciou os vencedores:

