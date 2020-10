O filho mais velho de Tânia Ribas de Oliveira, Tomás, de sete anos, surpreendeu a mãe esta terça-feira, dia 20, ao oferecer-lhe um presente cheio de significado.

"O Tomás ofereceu-me o meu retrato e as palavras mais bonitas do mundo", conta a apresentadora ao partilhar com os fãs o desenho feito pelo menino.

"Mamã, eu amo-te muito do fundo do coração", escreveu o amoroso Tomás.

Tânia Ribas de Oliveira e o marido são ainda pais do pequeno Pedro.

