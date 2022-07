Tânia Ribas de Oliveira não resistiu em partilhar com os seguidores do Instagram a curiosa reação do seu filho mais novo, ao ver uma fotografia de infância da mãe.

"Pedro, quem é?", terá questionado o rosto da RTP1. "Sou eu, com um cabelo ridículo", respondeu o menino, agora citado pela mãe.

Na verdade, é mesmo Tânia Ribas de Oliveira a menina de olhar curioso que vemos no retrato. A comunicadora tinha cinco anos na época em que a fotografia foi captada, menos dois anos do que tem atualmente o pequeno Pedro.

Tânia e o marido têm ainda um outro filho em comum. Tomás, de nove anos, é o irmão mais velho do pequeno Pedro.

