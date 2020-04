Tânia Ribas de Oliveira continua a apresentar o programa que ocupa as tardes da RTP, 'A Nossa Tarde', mas os filhos, Pedro e Tomás, e o marido, João Cardoso, permanecem em casa em isolamento social.

Com a chegada da pandemia da Covid-19, assim como aconteceu com muitas outras famílias espalhadas pelo mundo, a apresentadora também teve de alterar a sua rotina, como partilhou nas redes sociais.

Numa recente publicação que fez na sua página do Instagram, Tânia Ribas de Oliveira decidiu destacar junto dos fãs os momentos que agora preenchem os seus dias.

"Menu do dia: aulas on-line, trabalhos de inglês, dar atenção ao mais pequenino que ainda não tem nada disto, despachar ao mesmo tempo o que há para fazer da lida da casa, almoço, ir para a RTP, fazer 'A Nossa Tarde'. A tarde continua em casa com o João, Tomás e Pedro - mais uma aula on-line e trabalhos da escola, lanches. Eu regresso às 18h - banho meu (roupa toda para lavar, sapatos à porta), banho das crianças, jantar, brincar e aterrar na cama profundamente", enumerou, realçando de seguida que tudo é possível graças à ajuda do marido.

"Não tinha dúvidas, mas esta aventura veio comprovar: João Cardoso somos uma grande equipa! Amo-te", rematou.

