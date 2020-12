Foi há precisamente oito anos que Tânia Ribas de Oliveira e o marido, João Cardoso, foram pais pela primeira vez, do pequeno Tomás. Uma data que começou a ser assinalada logo pela manhã com uma ternurenta partilha da apresentadora no Instagram.

Mas não ficou por aqui e, à noite, mostrou aos fãs uma carinhosa fotografia dos filhos, captada neste dia especial.

"Oito anos e uma família que te ama profundamente. O nosso coração está pleno. Que Deus te proteja, meu amor! Que a música do teu piano seja a banda sonora da tua e das nossas vidas", escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que o casal tem mais um filho em comum, Pedro, de cinco anos.

