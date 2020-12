Tânia Ribas de Oliveira começou o dia com uma mensagem inspiradora nas suas redes sociais na qual se declara ao filho mais velho, Tomás, que esta sexta-feira celebra oito anos.

"Serás, para todo o sempre, o meu primeiro bebé - Ai, amo-te tanto! Nasceste há precisamente oito anos e eu renasci nesse mesmo dia. Obrigada, filho", começou por dizer na legenda de uma memória de ambos.

"Esperei por ti a minha vida toda e foste a prenda mais bonita de todos os Natais da minha vida [...] Tenho, por ti, um amor absolutamente desmedido e uma grande admiração também", continuou.

A apresentadora da RTP elogiou ainda a sensibilidade e delicadeza do primogénito aos pequenos detalhes e rematou o texto com a promessa de ser a sua fiel companheira para o resto da vida.

"Seremos sempre um do outro. Um com o outro. Um pelo outro. Eu à frente para te indicar o caminho, tu à frente de todas as prioridades. Para sempre. Parabéns, filho querido! Hoje o dia é teu! Um beijo imenso com todo o amor lá dentro, da tua mamã", concluiu.

Recorde-se que Tomás, assim como Pedro, de cinco anos, são fruto do casamento de Tânia Ribas de Oliveira e João Cardoso.

