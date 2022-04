Tânia Ribas de Oliveira viajou recentemente com o marido, João Cardoso, e os filhos, Tomás e Pedro, para Paris, França.

Já em Portugal, a apresentadora decidiu partilhar com os fãs um momento único que os filhos viveram na chegada a Lisboa.

As crianças tiveram a oportunidade de estar na cabine do avião, momento que ficou registado numa fotografia que foi depois publicada no Instagram.

"Aterraram o avião em segurança, ricos meninos de sua mãe", disse, na brincadeira, a apresentadora da RTP ao mostrar uma fotografia dos filhos na cabine.

