Tânia Ribas de Oliveira fez uma reflexão acerca dos últimos 13 anos da sua vida através de uma montagem de fotografias que partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram.

A acompanhar as imagens, vinha o seguinte texto:

"13 anos exatos separam estas duas fotografias. Na primeira, ainda não tinha filhos, já vivia com o João há quatro anos mas só viríamos a casar em Julho. Tinha 32 anos e apresentava o Portugal no Coração, com o João Baião, mas tardes da RTP. Muita coisa mudou, é evidente. Mas sou muito mais completa hoje, com 45 anos. Apesar de ter mais rugas (uma ou outra, vá ), na foto da direita vejo uma mulher mais segura e mais feliz. Com a mesma paixão pela profissão e pela família. Com mais maturidade".

Chegou a acompanhar a carreira de Tânia quando esta se fazia acompanhar com João Baião, de quem viria a tornar-se grande amiga?

