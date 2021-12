Tânia Ribas de Oliveira e o marido, João Cardoso, foram pais pela primeira vez há precisamente nove anos. O casal deu as boas-vindas ao pequeno Tomás no dia 18 de dezembro de 2012.

Como é habitual, a apresentadora da RTP1 destacou a data na sua página de Instagram com uma carinhosa mensagem.

"[...] De olhar negro e profundo e boca de morango. Trouxe-nos o amor desmedido e eterno, até então desconhecido, e trouxe aos dias e a toda a vida o sabor a divino. Faz hoje nove anos, o Tomázinho das palavras bem ditas, do futebol e do mar, do foco e do sorriso maroto", começou por escrever Tânia Ribas de Oliveira.

"Se um dia alguém souber explicar este amor, ponho umas aspas e sublinho. Todas as palavras me parecem poucas. Parabéns, filho! Hoje o dia é teu! E o meu colo será teu para sempre", rematou.

Recorde-se que o casal tem ainda em comum o pequeno Pedro, de seis anos.

