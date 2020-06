Esta quinta-feira, dia 18 de junho, Tânia Ribas de Oliveira completou mais um ano de vida, data que foi devidamente lembrada no seu programa da RTP1, 'A Nossa Tarde'.

Uma das surpresas que mais comoveu a apresentadora foi um vídeo de Carolina Deslandes onde esta interpreta o tema 'Nuvem', com um significado especial para Tânia por causa da partida do seu avô.

Ao deparar-se com o momento, a anfitriã não conseguiu conter as lágrimas, como poderá conferir no vídeo de seguida...

