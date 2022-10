Tânia Ribas de Oliveira usou esta quinta-feira, 13 de outubro, a sua conta oficial de Instagram para assinalar o aniversário do irmão. A apresentadora parabenizou Frederico Oliveira com uma imagem pouco consensual e vinda diretamente do baú.

"Parabéns, meu irmão! Quem acha que esta fotografia não é politicamente correcta, é porque não viveu os loucos anos 80 onde valia tudo", começou por brincar a comunicadora na legenda da referida imagem, na qual ela e o irmão aparecem de cigarros na boca.

"Tenho fotografias melhores tuas, mas nenhuma tem esta pinta… Sei que concordas! É um tesouro guardado no tempo, a juntar a tantos outros que guardaremos para sempre no coração. Hoje o dia é teu, meu amor! Que o sol brilhe muito para ti. Hoje e toda a vida. Adoro-te", declarou ainda.

Tânia Ribas de Oliveira, recorde-se, tem ainda um outro irmão, Miguel Oliveira, que dá cartas como ator e músico.

