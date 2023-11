Tânia Ribas de Oliveira voltou a recorrer à sua página de Instagram para assinalar uma data especial. O irmão mais novo, Miguel, completa mais um ano de vida esta quarta-feira, dia 15 de novembro.

Junto de duas fotografias, uma antiga e outra atual, começou por escrever: "E hoje é o dia do meu 'pequenino'. O meu irmão Miguel tem menos 20 anos do que eu e hoje está de parabéns! Passou de caçula ao mais alto dos três num instante (bom, serem os dois mais altos do que eu não foi muito difícil, certo Frederico Oliveira e Miguel Oliveira)".

"É um miúdo muito querido e meigo, baterista, ator e, acima de tudo, bom coração! Chama-me mana desde que aprendeu a falar e eu adoro-o! Parabéns, puto querido da sua irmã babada! Vida longa e feliz", acrescentou de seguida. Veja a publicação na íntegra:

