Tânia Ribas de Oliveira recorreu à sua página de Instagram para fazer uma homenagem a Elias, um dos figurantes que fez parte do público do seu programa.

A apresentadora da RTP1 partilhou um vídeo de um momento no qual João Baião reencontra Elias.

"O Elias era fragilidade e coração. Desde que comecei a minha carreira que me lembro de brincar com ele, de o ouvir, de o ajudar. Dei-lhe dezenas de livros, que ele lia nos intervalos, antes e depois do programa e levava para casa", recorda Tânia.

"Adorava o João Baião e quando ele voltava à RTP, o Elias aparecia sempre para o abraçar", acrescenta.

"E deixou-nos, hoje, num dia já tão estranho e difícil para quem trabalha em televisão. Que esteja em paz com todos os personagens que leu e com quem viajou nos intervalos da vida. Vais fazer-nos falta, alma grande. Muita falta. Hoje é um dia triste. Estas imagens são da semana passada", completa.

