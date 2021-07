Tânia Ribas de Oliveira, que nas últimas horas explicou aos seguidores o motivo pelo qual o programa 'A Nossa Tarde' foi ontem e hoje (quinta e sexta-feira) apresentado por Vanessa Oliveira, acaba de anunciar o fim de mais um temporada do formato que completa as tardes da RTP 1.

Tânia despede-se do seu programa de eleição para que na antena da RTP ganhem espaço os programas de verão em exteriores. Formatos nos quais a apresentadora se junta a outros rostos da estação pública.

"Termina hoje mais uma temporada da Nossa Tarde! Exigente, estimulante, desafiante, aconchegante. Trabalhar com a equipa com a qual trabalho é um luxo, trabalhar com quem genuinamente nos quer bem faz tudo parecer fácil", começa por declarar, assumindo que nem sempre é fácil assumir o comando do programa vespertino.

"Não é fácil fazer um programa diário, em direto. Mas é o formato onde me sinto mais feliz - mesmo quando me pedem para fazer crochet! Obrigada a todos, 'A Nossa Tarde' regressa em Setembro", anuncia.

E para os que querem continuar a seguir a apresentadora, reforçamos a informação: "Para a semana a RTP vai começar a percorrer o país e lá estarei também para lhe fazer companhia".

