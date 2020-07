"Antes de mais, obrigada. Agradeço a todos os que rezaram por mim, pensaram em mim, os que me enviaram amor e apoio", começou por escrever Tamar Braxton na sua página de Instagram, esta quinta-feira.

A artista quebrou o silêncio depois de ter sido hospitalizada há cerca de duas semanas.

"Neste momento, a minha única responsabilidade é ser sincera comigo mesma e ser sincera com aqueles que realmente me amam e cuidam de mim. Tenho falhado, partilhei com vocês os meus dias mais brilhantes, e sei que partilhar com vocês o que tem sido o mais sombrio será a luz para qualquer homem ou mulher que esteja a sentir a mesma derrota que senti há apenas uma semana", desabafou na legenda de uma fotografia em que aparece com o filho, Logan, de sete anos.

"Cada um de nós tem um desejo, seja ele pequeno ou grande, de sair de onde veio para um lugar, um futuro ideal que inclua a liberdade para ser quem escolhemos ser. [...] Eu acreditava que, como mulher negra, como artista, como influencer, podia moldar o meu mundo, e com quem eu acreditava que eram os meus parceiros, eles podiam ajudar-me a partilhar o meu mundo", acrescentou.

"Nos últimos 11 anos, foram feitas promessas de proteger e retratar a minha história, com a autenticidade e honestidade que dei. Fui traída, aproveitaram-se de mim e fui mal paga. Escrevi uma carta há mais de dois meses a pedir para ser libertada do que considerava excessivo e injusto", contou, referindo-se a uma carta que enviou aos chefes da WeTV sobre o programa, 'Braxton Family Values', como relata o Page Six.

"O meu pedido de ajuda foi totalmente ignorado", afirmou, destacando o quanto ficou afetada perante tal situação. "Quem eu era, começou a significar pouco ou nada, porque o que importava era apenas como eu era retratada na televisão. Foi testemunhar a lenta morte da mulher que me tornei, que desencorajou a minha vontade de lutar. Senti que já não estava a viver. A doença mental é real", realçou, apelando à importânica de se dar mais valor aos problemas relacionados com a saúde mental.

"Temos de parar de associá-los à vergonha e humilhação. A dor que vive lentamente nos últimos 11 anos destruiu o meu espírito e a minha mente", frisou.

Veja a publicação na íntegra:

