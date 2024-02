Sendo pai de três mulheres, Sylvester Stallone sempre fez questão de as proteger ao máximo, dando-lhe todas as ferramentas para que estas se pudessem defender em caso de perigo.

Quem o revelou foi uma das filha, Sistine, na segunda temporada do programa 'The Family Stallone'.

"Eles obrigou-nos a praticar o uso de gás pimenta umas com as outras", notou a jovem. "Meu Deus, isto é tão mau. Até colocou uma pequena faca na minha mochila no quarto ano", revelou.

Neste episódio, o ator de 'Rambo', agora com 77 anos, leva Sistine e a irmã, Sophia, a uma aula de autodefesa com antigos oficiais da Marinha.

