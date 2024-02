Morreu o ator Carl Weathers, que nos filmes 'Rocky' interpretou Apollo Creed. Tinha 76 anos.

A notícia foi confirmada pela família através de um comunicado citado pela Sky News. "Estamos profundamente tristes por comunicar o falecimento de Carl Weathers. Ele morreu enquanto dormir na quinta-feira, dia 1 de fevereiro de 2024. O Carl foi um ser humano excecional que viveu uma vida extraordinária", começaram por escrever.

De seguida, destacaram as contribuições do artista "ao cinema, à televisão, às artes e ao desporto", tendo deixado uma "grande marca" e ficou "reconhecido mundialmente". "Era um irmão querido, um pai, um avô, companheiro e amigo", disseram, por fim.

Com uma carreira de ator que se estende por aproximadamente meio século, Weathers (Nova Orleans, 1948) apareceu em dezenas de filmes notáveis, como a saga 'Rocky' (1976), 'Predador' (1987) com Arnold Schwarzenegger, 'Action Jackson' (1988) ou 'Happy Gilmore' (1996).

No 'pequeno ecrã' somou também várias participações, entre as mais recentes 'The Mandalorian' (2019), com o chileno Pedro Pascal.

O seu personagem mais aclamado foi o do campeão mundial dos pesos pesados Apollo Creed em 'Rocky' (1976), devido às suas lutas antológicas contra Sylvester Stallone, que protagonizou o próprio Rocky nesta franquia tão popular.

Weathers marcou presença em 'Rocky II' (1979), 'Rocky III' (1982) e 'Rocky IV' (1985), onde perdeu a vida no ringue às mãos do peso pesado russo Ivan Drago (interpretado por Dolph Lundgren).

Também fez dobragem a um dos personagens do filme vencedor de Óscar 'Toy Story 4' (2019) e já tinha participado no especial de televisão 'Toy Story of Terror', lançado seis anos antes.

A televisão foi o seu 'habitat' preferido no início da carreira, participando como convidado de séries como 'S.W.A.T.' ou 'Starsky and Hutch', durante a década de 1970.

Além disso, Weathers jogou futebol americano na San Diego State University, onde se formou em teatro, e jogou a temporada de 1970 na liga profissional da NFL com o Oakland Raiders.

[Notícia atualizada às 21h28]

Leia Também: Morreu a mãe da cantora Sónia Tavares. "Até um dia"