Depois da imprensa internacional ter avançado com a informação de que Taylor Swift iria assistir a mais um jogo de Travis Kelce, as suspeitas confirmaram-se.

A cantora - que esteve na ante-estreia do seu filme, 'Taylor Swift: The Eras Tour', em Los Angeles na quarta-feira - viajou até Missouri para ver os Kansas City Chiefs frente aos Denver Broncos.

A partida decorreu na noite de quinta-feira, dia 12 de outubro, no Arrowhead Stadium.

De acordo com a CNN, a artista não passou despercebida ao ser filmada pelas câmaras no estádio e apareceu na transmissão do Prime Video. Taylor Swift estava ao lado de Donna Kelce, mãe de Travis Kelce. Veja algumas imagens na galeria.

Esta é a terceira vez que a cantora vai assistir a uma partida do jogador de futebol americano.

