Susana Vieira não esconde o medo neste período em que o mundo luta contra a pandemia da Covid-19. Aos 77 anos, e depois de ter enfrentado o cancro, a atriz brasileira pertence ao grupo de risco da doença.

Recentemente, a artista esteve em direto, no Instagram, com a jornalista Luiza Zveiter e falou sobre o novo coronavírus, confessando que teme que a idade venha a ser um fator de seleção para recorrer ao ventilador.

Apesar de no Brasil não existir essa 'regra' em relação à prioridade do uso do equipamento entre os pacientes da Covid-19, Susana Vieira admite ter medo caso isso venha a acontecer.

"Escolher por idade é uma coisa cruel, deveria ser por fila. Mas você ter uma dúvida entre colocar no ventilador uma mulher da minha idade e um rapaz de 28 anos? Eu tenho uma vida para viver, não só para mim, mas para os outros", desabafou à jornalista, como cita a revista Quem. "Quantas pessoas dependem de mim e que faço rir pela televisão?", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e afirmou: "Isto assusta-me muito". "Não estou preparada, morro de medo", desabafou.

