Foi anunciado esta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, que no próximo dia 8 de junho, no Passeio Marítimo de Algés, não vão estar apenas os D’ZRT, as Just Girls e os 4Taste.

O espetáculo intitulado ‘A Reunião’ contará ainda com FF.

A informação foi divulgada durante uma conferência de imprensa para os jornalistas, que contou com a presença do Fama ao Minuto.

FF© Filipe Carmo

Leia Também: "Mais de meio milhão de vocês continuou a dar amor à nossa arte"